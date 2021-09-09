الصحة تحدد الفئة المشمولة ببطاقة اللقاح الدولية

2021/09/09 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الفئة المشمولة بمنح بطاقة التلقيح الدولية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية، إن “البطاقة الدولية الخاصة بالتلقيح هي ليست بديلاً عن البطاقة الورقية المعتمدة من وزارة الصحة، إنما هي وثيقة دولية للمواطنين الراغبين بالسفر الى دول معينة”.وأوضح، أن “البطاقة الدولية تحتوي على …

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