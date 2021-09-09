مطالبات بإجراء تحقيق مع لاعبي المنتخب بعد خسارتهم مع إيران

2021/09/09 | 13:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويقبع العراق في المركز الأخير في مجموعته الخاصة بالتصفيات النهائية لكأس العالم.

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