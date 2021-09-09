وزارة التخطيط تكشف عن تفاصيل جديدة عن موازنة 2022

2021/09/09 | 13:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن موازنة 2022، فيما حدد نسبة العجز فيها.

وقال جوهان إن “اجتماعاً عقد لتشكيل لجنة مصغَّرة برئاسة وزير المالية بهدف صياغة مسوّدة الموازنة تقدم الى لجنة استراتيجية الموازنة ورفعها الى مجلس الوزراء”، مشيراً، الى أن “السعر الأولي لبرميل النفط في الموازنة هو 50 دولاراً قابلاً للزيادة والنقصان”.

وأضاف، أن “المبلغ الإجمالي للموازنة غير مقدَّر بصورة نهائية، ولكن لا يتجاوز الـ 120 الى 140 ترليون دينار وهو رقم كبير، ونسبة العجز لن تقل عن الـ 20 بالمئة بناءً على المعروض من الطلبات والايرادات المتوقعة في أحسن الأحوال”.

وتابع، أن “التصويت على الموازنة لايمكن حسمه الآن خاصة أن الموضوع لايزال في طور التحضيرات”، موضحاً، أن “إرسال الموازنة الى مجلس الوزراء والتصويت عليها في هذه الفترة فهو فوق المعجزة”.

وأعلن وزير المالية علي علاوي، في 26 آب الماضي، إكمال إعداد موازنة 2022، بينما أشار إلى انها ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء.

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