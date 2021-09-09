2021/09/09 | 13:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة الاعتداء على صور المرشحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/09 | 13:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة الاعتداء على صور المرشحين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة الاعتداء على صور المرشحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).