2021/09/09 | 13:32 - المصدر: عين العراق

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الخميس 9 سبتمبر 2021 | 01:31 مساءً

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المعارضة البحرينية تدشن فعاليات “بحرينيّون ضدّ التطبيع”

أعلنت قوى المعارضة في البحرين، عن تدشين برنامج الفعاليّات المناهضة للتطبيع تحت عنوان «بحرينيّون ضدّ التطبيع» في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقيّة التطبيع بين النظام البحریني والكيان الصهيونيّ.

وذكرت قوى المعارضة اوضحت أنّ البرنامج انطلق امس الأربعاء، بحملة شعبيّة تحت الشعار نفسه تجديدًا للموقف المقاوم للتطبيع مع الصهاينة، وستصدر بيانات سياسيّة ومواقف مصوّرة ودعوات من مختلف قوى المجتمع البحرينيّ يوم الخميس، على أن يفعّل الحراك الشعبيّ في مختلف المناطق يوم الجمعة القادم ويتواصل إلى الأربعاء 15 سبتمبر حيث ستنطلق حملة تغريد على مواقع التواصل الاجتماعيّ تحت وسم “#بحرينيون_ضد_التطبيع”، ومجموعة نشاطات داخل البحرين وخارجها.

وكانت قوى المعارضة في البحرين قد أعلنت عن تدشين الشّعار الموحّد للذكرى المشؤومة لاتفاق التطبيع بين النّظام البحريني والكيان الصهيونيّ، تحت عنوان “بحرينيّون ضدّ التطبيع”، يوم الإثنين الماضي.

ودعت المعارضة في البحرين إلى تصعيد الحراك الشعبيّ السياسيّ والإعلاميّ والميدانيّ، وصولًا إلى يوم ذكرى التوقيع على اتفاقيّة التطبيع في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري .

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