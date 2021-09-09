الى السِلاح هَل مِنْ مُبارِز -- جَمول تستجيب -- - عصام محمد جميل مروة

2021/09/09 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصام_محمد_جميل_مروة تُطِلُ علينا مجدداً بعد مرور تسعة وثلاثين عاماً على إنطلاق وإندلاع نوعاً جديداً وجريئاً من المقاومة حينما إختار الشرفاء برغم الظروف الأصعب من الصعبة لكن القيادة العسكرية حينها كانت ثاقبة في استعادة نظرتها الثورية وإختراق كافة المناطق التي وقعت تحت الاجتياح الصهيوني عام 1982 وصولاً الى عاصمة البطولة والمقاومة بيروت .



لكن الرفيقات والرفاق الذين تبرعوا في ابداعاتهم المميزة في ضرب مواقع وتجمع الجنود و ......





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