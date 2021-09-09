جهاز مكافحة الارهاب: لا مؤشرات على عودة د1عش الإرهابي

2021/09/09 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف جهاز مكافحة الارهاب، الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن عملياته الأخيرة ضد عصابات داعش الارهابية، وحدد مناطق تواجد الإرهابيين.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان إن هذه العصابات موجود في مناطق متفرقة خاصة المناطق ذات التضاريس الصعبة بمحافظة كركوك ووديان تربط بين كركوك ومحافظات اخرى مثل نينوى وديالى وصولاً الى السليمانية، موضحاً، أن داعش يتخذ من هذه المناطق اماكن احتواء واختباء والتهيؤ لشن عمليات إرهابية.



واكد أنه لا توجد مؤشرات لعودة هذه العصابات.

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