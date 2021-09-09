فيديو يوثق القصف الايراني لمناطق في اربيل

2021/09/09 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، فيديو يوثق القصف الايراني لمناطق في محافظة اربيل .

قنوات محسوبة على الحرس الث-وري تنشر مقاطع من استهداف ما قيل إنها مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل pic.twitter.com/dwBWrVgciD

— Karrar Jasim (@KarrarJasim12) September 9, 2021

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بقيام المدفعية الإيرانية بقصف قرى في محافظة أربيل.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "المدفعية الإيرانية قامت بقصف قرى تلان وبني رشكانين وبربزين في محافظة أربيل".

وعن سبب القصف، ذكر المصدر انه "بحجة هناك معارضة كوردية مناهضة لنظام طهران".

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