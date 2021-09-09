مسؤول روسي يحدد عواقب التدخل الأميركي في العراق

2021/09/09 | 13:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، ظهور تنظيمات ارهابية في كل من العراق وليبيا وسوريا الى التدخل الاميركي في شؤون تلك الدول والتي تحولت لاحقا الى صداع للعالم كله.

وقال نائب وزير خارجية روسيا "أوليغ سيرومولوتوف" في تصريح صحفي، اليوم (9 ايلول 2021)، أن "الدرس الرئيسي الذي يجب أن يستخلصه المجتمع الدولي من سياسة الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، يمكن أن يكون فقط، في فهم أن الحرب ضد الإرهاب يجب أن تتم على أساس المساواة، ومع التقيد الصارم بقواعد ومبادئ القانون الدولي".

واضاف، ان "التجاهل الأمريكي للقانون الدولي، المتمثل في التدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية وانتهاك وحدة أراضي العراق وليبيا وسوريا، أدى إلى حد ما إلى ظهور أخطر التنظيمات الإرهابية في أراضي هذه الدول، وتحولت هذه الجماعات الإرهابية، إلى صداع للعالم كله"، على حد تعبيره.

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