2021/09/09 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..محافظ ذي قار ينهي تكليف مدير بلدية الناصرية ويعين بديلاً عنه

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