المجلس الوزاري للطاقة يؤكد أهمية العقود المبرمة مع شركة توتال

2021/09/09 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد المجلس الوزاري للطاقة، اليوم الخميس، على اهمية العقود المبرمة مع شركة توتال العالمية.وذكر بيان لوزارة النفط، تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير النفط احسان عبد الجبار ترأس الجلسة الاعتيادية الـ24 لسنة 2021 للمجلس الوزاري للطاقة، وناقش المواضيع المدرجة في جدول اعماله".واكد المجلس، بحسب البيان، على "اهمية المضى قدماً في مشاريع الطاقة الشمسية وضرورة التعجيل في انجازها ، والعمل على زيادة مساحة الاستثمار في هذا المجال".واشاد، بـ"الدعم الكبير لرئيس مجلس الوزراء ورعايته لمراسيم توقيع عقود النفط والطاقة مع شركة توتال التي تشكل اضافة كبيرة في صناعة الطاقة في العراق"، مثمناً "دور وزارة النفط في هذا الاطار".ودعا، الوزارات المعنية إلى "وضع الخطط اللازمة من اجل الحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات الهيدروكربونية ، والتزام العراق بالاتفاقات الدولية في هذا الشأن".واستضاف المجلس، بحسب البيان: "جاسم الفلاحي الوكيل الفني لوزارة البيئة، نائب رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة للبيئة، حيث قدم عرضاً شاملاً عن جهود الحكومة في مجال البيئة واليات تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ والبيئة ، والعمل على تنمية ودعم مشاريع الطاقة النظيف".

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