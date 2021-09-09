القضاء يصدر توجيهاً بحق المخالفين لقانون الانتخابات

2021/09/09 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، توجيهاً بحق المخالفين لقانون الانتخابات.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة من مجلس القضاء الاعلى، جاء فيها: "بالنظر لقرب موعد انتخابات مجلس النواب العراقي وللحد من ظاهرة الاعتداء على صور المرشحين وبرامجهم الانتخابية اقتضى توجيه محاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكام المادة (35) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة ۲۰۲۰ التي نصت علی معاقبة من يتعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها".

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