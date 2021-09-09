وجهاء وشباب منطقة الشيحة في الصقلاوية يعلنون دعمهم للمحمدي في السباق الانتخابي

2021/09/09 | 13:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن وجهاء وشباب منطقة الشيحة في الصقلاوية بمحافظة الانبار عن دعمهم للمرشح عن (تقدم) في المحافظة، التسلسل 36، النائب يحيى المحمدي في مؤتمر اقيم في بيت البزغيتون اعلنوا من خلاله دعم المحمدي في السباق الإنتخابي المقبل.

وتحدث وجهاء الشيحة عن أن مشروع (تقدم) اعاد للانبار استقرارها الامني والسياسي ولا يمكن نسيان دور (تقدم) المتميز مع النازحين وبعد عمليات التحرير وعودة سكان المحافظة الى منازلهم.

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