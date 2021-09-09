14 قتيلاً بعد انفجار وحريق في مستشفى بمقدونيا الشمالية

2021/09/09 | 13:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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لقي 14 شخصاً على الاقل حتفهم الليلة الماضية، بعد انفجار وحريق في مستشفى لمصابين بكورونا، في مقدونيا الشمالية.

ووصف رئيس الوزراء زوران زاييف، الحادث على موقع فيس بوك بـ “مأساة كبيرة”.

وكتب وزير الصحة فينكو فيليبس، على تويتر، أن من المتوقع أن يرتفع عدد ضحايا الحريق في مدينة تيتوفو، شمال غرب البلاد، في انتظار التحقيق في سببه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه ربما نتج عن انفجار أسطوانة أكسجين.

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