شاهد.. جنود بزي غريب يظهرون ليلًا في شوارع كوريا الشمالية

2021/09/09 | 13:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد جنود المسيرات العسكرية إلى شوارع بيونغ يانغ مع احتفال كوريا الشمالية بالذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس البلاد مع عرض عسكري ليلي غير عادي يتضمن صورة غريبة لمئات من الجنود يرتدون بدلات واقية حمراء زاهية وأقنعة واقية من الغاز، مراسلة CNN باولا هانكوك تابعت كل ذلك مباشرة من سيؤول.

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