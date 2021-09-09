علماء يكتشفون سر قوة فكي النمل

2021/09/09 | 13:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قام فريق من العلماء الأمريكيين بدراسةٍ لمعرفة سر قوة فكي النمل وقدرتها على انتزاع الأشياء الصلبة والعض بشكل مؤلم دون الإضرار بنفسها.وأجرى علماء الفيزياء الحيوية من جامعة أوريغون، بالاشتراك مع متخصصين من المختبر الوطني شمال غرب المحيط الهادئ، دراسة قاموا من خلالها بالتقاط صور على نطاق ذري لفكي النمل ودرسوا بنية أسنان الفك السفلي للحشرات.واتضح أن أكثر من 8% من وزن هذا العضو عبارة عن زنك.علاوة على ذلك، يتم توزيع هذا المعدن بالتساوي على السطح.نتيجة لذلك، لا يحتاج النمل إلى بذل جهود كبيرة لإحكام قبضته، كما يحتوي فكا النمل بالإضافة للزنك على الكايتين.وفي وقت […]

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