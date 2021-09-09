محافظ ذي قار يعفي مدير بلدية الناصرية من مهامه ويكلف بديلاً عنه (وثيقة)

2021/09/09 | 13:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر محافظ ذي قار احمد الخفاجي، الخميس، انهاء تكليف مدير بلدية الناصرية وتعيين بديلاً عنه.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (9 ايلول 2021)، انه "تقرر انهاء تكليف "علي عبد الستار" من مهام بلدية الناصرية، وتكليف "مؤيد كاظم شلاكة" بمهام المديرية اعلاه".

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