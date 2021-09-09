بنكيران يطالب رئيس الحكومة المغربية بالاستقالة بعد

2021/09/09 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الخميس، رئيس الحزب والحكومة سعد الدين العثماني بالاستقالة بعد الهزيمة الكبيرة في الانتخابات البرلمانية.

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