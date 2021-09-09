2021/09/09 | 13:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي عام 2019، توفي أكثر من 700000 شخص بالانتحار: إذ أن هناك منتحر واحد بين كل 100 حالة وفاة، وفي مقابل كل شخص يموت، حاول 20 آخرون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير يسلط الضوء على قانون تجريم الانتحار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير يسلط الضوء على قانون تجريم الانتحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).