من ضمنها حصة من النفط لكل مواطن.. مرجع ديني يقترح اساسيات للبرنامج الحكومي المقبل

2021/09/09 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اقترح المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي، اليوم الخميس، ما اسماه "اساسيات للبرنامج الحكومي" في المرحلة المقبلة، من ضمنها حصة من النفط لكل مواطن عراقي.

ودعا الطائي في بيان صدر عن مكتبه في النجف الاشرف، الى الغاء طريق الشام بالمرة، ودعم طريق الحرير، وايقاف تبذير الثروات النفطية العراقية".

وشدد على ضروزة "وضع جهاز مخابرات قوي قادر على حماية مصالح العراق الكلية وان لا يكون مرتبطا بالمخابرات الامريكية، فضلا عن الغاء التواجد الامريكية والتحالف الدولي ومنع اي طائرة اجنبية تنتهك الاجواء العراقية، مع ايقاف كذبة تدريب القوات العراقية من قبل هذه القوات".

ورأى، ان "هناك ضرورة لجعل المافذ الحدودية مرتبطة بالمركز حصرا وعدم دخول اي بصاعة الا عبر السيطرة النوعية، معبرا عن الحاجة الى "ايقاف مشاريع الاستثمار في المرحلة المقبلة حفاظا على موارد العراق من التبدد".

وتابع، انه "تجب ان تكون الحكومة العراقية المقبلة وطنية ولا تخصع للمحاصصة بالمرة، وان يقوم مجلس النواب المقبل بتعديل بعض فقرات الدستور الملغمة والقابلة للتفسير لاكثر من وجه".

وافاد، ان "واحدة من ممارسات القضاء على الفساد، وتثبيت هيبة الدولة، اقترح على الحكومة المقبلة منع سفر اي مسؤول خارج البلاد، الا بعمل رسمي، بشرط ان يعرض غاية سفره ومقصده، وان لا يتحدث خارج البلاد عن الحكومة لا سلبا ولا ايجابا".

واكد على ضرورة اعادة النظر بهبوط قيمة الدينار العراقي امام الدولار الامريكي، وارجاع سعر الدولار الى سابق عهده، مع انشاء صندوق باسم "صندوق الشعب"توضع فيه نسبة ٣ بالمائة من ايرادات النفط وتوزيعها لعموم الشعب العراقي بدون اي تمييز، بدلا من تبديد هذه الاموال كهبات لبعض البلدان لانه ليس من حق الحكومة ان تهب هذا الاموال".

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