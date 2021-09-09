وفد من الداخلية يصل الى

2021/09/09 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

وصل وفد رفيع من وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ناحية العبارة شمال شرقي ديالى لدراسة ملفها الامني والاستماع للمعتصمين.

وقال قاسم التميمي احد المعتصمين في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان"وفدا رفيعا من وزارة الداخلية برئاسة احد الوكلاء بالاضافة الى قائد شرطة ديالى وصل الى ناحية العبارة، وعقد اجتماع مع المعتصمين وسط الناحية للاطلاع على مطاليبهم بعد مضي 5 ايام على اعتصام سلمي".

واضاف، ان "الوفد استمع لمطاليب المعتصمين الخاصة بتعزيز الامن الداخلي في العبارة بعد سلسلة خروقات متكررة ادت الى سقوط ضحايا وسبل اعطاء رسائل تطمين الاهالي في مواجهة الخلايا النائمة ودرء مخاطر الارهاب عن القرى وانهاء وجود الدواعش في البساتين".

وكان اهالي العبارة اعلنوا اعتصام سلمي مفتوح منذ 5 ايام احتجاجا على تكرار الخروقات الأمنية.

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