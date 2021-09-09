2021/09/09 | 14:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث العراق والجزائر، سبل تذليل الصعوبات أمام استرداد الأموال والمدانين بجرائم الفساد، على هامش اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد في فيينا.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “على هامش مشاركته في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد المُنعقدة في العاصمة …

ظهرت المقالة العراق والجزائر يبحثان تذليل الصعوبات أمام إسترداد الأموال والمدانين بالفساد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والجزائر يبحثان تذليل الصعوبات أمام إسترداد الأموال والمدانين بالفساد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والجزائر يبحثان تذليل الصعوبات أمام إسترداد الأموال والمدانين بالفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).