2021/09/09 | 14:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشرطة الاتحادية، العثور على صواريخ قاذفة وعبوات ناسفة خلال عمليات استباقية في كركوك وسامراء.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية واللواء التاسع للفرقة بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة، عملية تفتيش قرية (بريج) التابعة …

ظهرت المقالة بعمليات إستباقية..



العثور على صواريخ وعبوات ناسفة في كركوك وسامراء أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعمليات إستباقية.. العثور على صواريخ وعبوات ناسفة في كركوك وسامراء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعمليات إستباقية.. العثور على صواريخ وعبوات ناسفة في كركوك وسامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).