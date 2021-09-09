2021/09/09 | 14:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر مجلس القضاء الأعلى، توجيهاً بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يعتدي على صور المرشحين.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



القضاء الأعلى يوجه بمحاسبة من يعتدي على صور المرشحين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. القضاء الأعلى يوجه بمحاسبة من يعتدي على صور المرشحين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. القضاء الأعلى يوجه بمحاسبة من يعتدي على صور المرشحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).