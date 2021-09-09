مدير المرور يصدر توجيهين لتقليل حوادث الدهس على سريع محمد القاسم

2021/09/09 | 14:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل الربيعي، توجيهين لتقليل حوادث الدهس على سريع محمد القاسم.

وذكرت المديرية في بيان أن “مدير المرور العامة طارق إسماعيل الربيعي يوجه بنشر دوريا على سريع محمد القاسم لتقليل حوادث الدهس”.

واوضحت أن “مدير المرور العامة يوجه بمنع وقوف المركبات على سريع محمد القاسم إلا للحالات الطارئة ومعاقبة المخالفين”.

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