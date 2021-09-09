المشهداني تلتقي أهالي قرية الحمدانية وتستمع لمطالبهم

2021/09/09 | 14:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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زارت المرشحة عن (تقدم) في العاصمة بغداد، التسلسل 30، الدكتورة عهود المشهداني، قرية الحمدانيه والحضور لتجمع نسوي اقامه الشيخ ابو عبد الله الحمداني وبجهود طيبة من احمد الحمداني.

واستمعت المشهداني الى مشاكل اهالي القرية من الارامل والخريجات غير المتعينات واثمر اللقاء عن تأييد واضح لمشروع (تقدم).

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