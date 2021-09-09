فولكس فاجن تعلن عن سيارة

2021/09/09 | 14:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت فولكس فاجن سيارة "آي دي لايف" وهي نموذج سيارة SUV كهربائية صغيرة الحجم، في معرض للسيارات في مدينة ميونيخ الالمانية.وتعتزم فولكس فاجن انتاج سيارة بمواصفات تشبهها في العام 2025 تقريبا.

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