2021/09/09 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطوط الجوية تصدر تعليمات جديدة بشأن سفر المرضى للهند المركز الخبري الوطني.

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