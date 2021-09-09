الخطوط الجوية العراقية تصدر تعليمات جديدة بشأن السفر من والى الهند

2021/09/09 | 14:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الخميس، تعليمات جديدة بشأن السفر من وإلى الهند.

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وذكرت وزارة النقل في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 أيلول 2021)، أن "وزارة الصحة وافقت على سفر المرضى ومرافقيهم إلى الهند دون الحصول على الموافقات المسبقة، شرط الالتزام بالاجراءات الوقائية".

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