الحبس لمدير عام النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار السابق

2021/09/09 | 14:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيز/ بغداد أعلنت هيئة النزاهة، صدور حكمٍ حضوري بالحبس على المُدير العام السابـق للنافـذة الواحدة (معاون مديـر الدائـرة القانـونيَّـة) في هيئـة الاستـثمـار؛ بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.وأفادت الهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون مع لجنة الأمر (29) وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، …

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