المغرب العربي… بنكيران “متألم” من خسارة حزبه ويدعو العثماني للاستقالة

2021/09/09 | 14:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأكد رئيس الحكومة المغربية السابق الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، أن النتائج التي تحصل عليها حزبه في الانتخابات كانت صادمة، ودعا أمين عام الحزب إلى الاستقالة وتسليم القيادة لنائبه حتى عقد مؤتمر للحزب في أقرب وقت ممكن. وقال بنكيران في بلاغ صحفي كتبه بخط يده: “بصفتي عضواً في المجلس …

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