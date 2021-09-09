برشلونة يكشف عن قميصه الجديد الخاص بدوري أبطال أوروبا

2021/09/09 | 15:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف نادي برشلونة، اليوم الخميس، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به مباريات دوري أبطال أوروبا، لموسم 2021-2022.وسيكون القميص من تصميم شركة “نايكي” التي ترعى برشلونة منذ مطلع الألفية الحالية، رغم عدم وجود عقد رسمي بين الطرفين منذ عام 2016، حسب التقارير الصحفية.وسيكون قميص برشلونة الجديد، باللون الكحلي مع وجود خطوط رأسية باللون […]

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