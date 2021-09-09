تحالف الفتح: العامري مرشحنا الوحيد لتولي رئاسة الوزراء ودولة القانون هو الاقرب للتحالف معه

2021/09/09 | 15:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو تحالف الفتح ابو ميثاق المساري، أن زعيم التحالف، هادي العامري، هو مرشحهم الوحيد، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، مشيراً الى ان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هو الأقرب للتحالف معهم.وقال المساري: “نثق تماماً بماكنتنا الانتخابية، وأرى أن … Readmore

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