القضاء يتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعتدي على صور المرشحين

2021/09/09 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مجلس القضاء الأعلى، توجيهاً بحق من يعتدي على صور المرشحين.

وذكر مجلس القضاء في بيان له انه بالنظر لقرب موعد انتخابات مجلس النواب العراقي وللحد من ظاهرة الاعتداء على صور المرشحين وبرامجهم الانتخابية، اقتضى توجيه محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكام قانون الانتخابات الذي نص علی معاقبة من يتعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها.

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