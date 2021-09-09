سفير أكبر دولة إسلامية يشيد بجهود العتبة الحسينية في التواصل بين الشعوب

2021/09/09 | 15:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد السفير الإندونيسي الجديد في

العراق السيِّد "ايلمار ايوان لوبس"

بتجربة العتبة الحسينية المقدسة في

تعزيز التواصل بين الشعوب وحجم الجهود

الكبيرة التي تبذلها كوادرها في هذا

المجال.

جاء ذلك خلال زيار

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