العراق يعيد عجلتين محملتين بـ

2021/09/09 | 15:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم

الخميس، إعادة إرسالية عجلتين إلى

الجانب الإيراني في منفذ زرباطية

الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مفارزها تمكنت من إعادة

إصدار عجلتين الى

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