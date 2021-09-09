مئتا أجنبي سيُنقلون جوا من كابول إلى الدوحة في أول رحلة منذ الانسحاب الأميركي

2021/09/09 | 15:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد مئتا أجنبي بينهم أميركيون لمغادرة العاصمة الأفغانية كابول عبر مطارها الدولي متوجّهين إلى الدوحة، حسبما أفاد مصدر مطّلع على الملف، في أول رحلة من نوعها منذ الانسحاب الأميركي.وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس الخميس “المسافرون وعددهم 200 ليسوا جميعهم … Readmore

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