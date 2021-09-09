التخطيط تطلق رابط التقديم على الدور واطئة الكلفة بكركوك

2021/09/09 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أطلقت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، رابط التقديم على الدور واطئة الكلفة في محافظة كركوك.

وذكرت المكتب الاعلامي للوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة التخطيط / الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر بالتعاون مع محافظة كركوك، تعلن عن بدء التقديم للحصول على دور واطئة الكلفة المشيدة في المحافظة/مركز قضاء كركوك/جنوب دوميز ضمن مشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر".

وأضاف البيان: "فعلى الراغبين ملئ الاستمارة المرفقة في الرابط ادناه بعد الاطلاع على شروط التقديم :

رابط التقديم

استمارة توزيع الدور واطئة الكلفةhttp://‏https://mop.gov.iq/housing_poor/view/doc

التعليمات:

1- أن يكون المتقدم من سكنة محافظة كركوك/قضاء المركز حصراً .

2- أن تكون هوية الأحوال المدنية للمتقدم صادرة من دوائر الجنسية والاحوال المدنية في محافظة كركوك .

3- يجب طبع الاستمارة الالكترونية بعد الادخال وارفاقها مع المستمسكات الثبوتية للمعلومات المدخلة فيها وتسليمها الى اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض في محافظة كركوك وستهمل جميع الاستمارات التي لاتتضمن هذه الوثائق .

4- يبدأ التقديم اعتباراً من 1/9/2021 وينتهي في 31/10/2021 .

5- تتحمل الحكومة 50% من كلفة الوحدة السكنية ويتحمل المستفيد 50% من الكلفة تسدد على شكل اقساط شهرية ولمدة 20سنة ،علماً أن سعر الوحدة السكنية سيحدد لاحقاً .

6- بعد تدقيق المعاملات ستتم المفاضلة بين المتقدمين لتحديد الأكثر فقراً وفق المؤشرات والبيانات المقدمة بعد تدقيقها".

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