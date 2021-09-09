لجنة كتابة الدستور تهدد برفع دعوى قضائية ضد باقر جبر صولاغ: عليه الاعتذار علناً

2021/09/09 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هددت لجنة كتابة الدستور العراقي، اليوم الخميس، برفع دعوة قضائية ضد الأمين العام لحركة انجاز، باقر جبر صولاغ، على خلفية ادعائه، بأن جميع اعضاء لجنة كتابة الدستور استلموا مكافأة قدرها (150) الف دولار على دورهم في تمرير الدستور.

وقال عضو لجنة كتابة الدستور، حميد مجيد موسى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "صولاغ ادعى كذباً وافتراءً خلال مقابلة متلفزة، بأن جميع اعضاء لجنة كتابة الدستور استلموا مكافأة قدرها (150) الف دولار على دورهم في تمرير الدستور".

وأضاف، ان "هذا الادعاء مجرد افتراء وبعيدا تماما عن الحقيقة والواقع، فقد عمدت مجموعة من اعضاء اللجنة (وانا من ضمنهم كممثل لقائمة اتحاد الشعب في الجمعية الوطنية)، الى مطالبة صولاغ بتكذيب الخبر والاعتذار علنا وفي نفس البرنامج والقناة عن هذا الادعاء الباطل والظالم، والا فسترفع ضده دعوى قانونية امام القضاء".

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