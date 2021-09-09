السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 ألف معتمر يوميًا

2021/09/09 | 15:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الحج والعمرة أمس الأربعاء بالتنسيق مع الجهات المختصة برفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 ألف معتمر يوميًا ابتداء من اليوم الخميس 9 سبتمبر.

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