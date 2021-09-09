التعليم العالي تحدد 12 أيلول موعداً لمباشرة الهيئات التدريسية في الجامعات

2021/09/09 | 15:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، موعد مباشرة الهيئات التدريسية في الجامعات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : انه “التزاما بالتقويم الجامعي والتوقيتات المعتمدة واستئنافا لأعمال الهيئات التدريسية وملاكاتها واستكمال متعلقات العام الدراسي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ وأستعدادا للعام الدراسي الجديد ۲۰۲۲/۲۰۲۱ تقرر اعتماد يوم الاحد الموافق ۲۰۲۱/۹/۱۲ موعدا لمباشرة الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة”.

واضاف ان “ذلك جاء انطلاقا من اهداف المؤسسة التعليمية ونجاحاتها المتحققة في الارتقاء بالعملية الاكاديمية”، داعيا الى “تعزيز روح المسؤولية التي تحقق خدمة المجتمع وتراعي مقتضيات المصلحة العامة”.

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