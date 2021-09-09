2021/09/09 | 15:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رجح عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي، اليوم الخميس، خلو مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2022، من الدرجات الوظيفية، فيما كشف عن أسباب تأخر اطلاق حصص المحافظات المالية في موازنة 2021.وقال الشبكي، في تصريح صحفي، إن “الوضع الاقتصادي العام للبلد غير مستقر حتى الآن لاعتماد العراق بشكل اساسي على النفط الذي تتذبذب اسعاره بشكل مستمر، فضلا عن وجود ترهل وظيفي كبير في الجهاز الحكومي، ومن ثم من الصعب تضمين مشروع قانون موازنة 2022 درجات وظيفية”.وأضاف أن “مشروع قانون موازنة 2022 سيكون فيه عجز مالي أيضا، بالتالي فالحكومة ستعمل على تقليص النفقات ومعالجة بعض أبواب الصرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية: موازنة 2022 ستكون خالية من التعيينات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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