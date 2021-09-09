2021/09/09 | 15:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تراجع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك عقب الأضرار الناجمة عن إعصار إيدا الذي عزز السوق، إلا أن اقتصاد الدول ما زالت لم تتعافى جراء كورونا.وأضاف برنت خمسة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار اسعار النفط العالمية مع تراجع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرار اسعار النفط العالمية مع تراجع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).