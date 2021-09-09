نحو تجديد ألق الراية الحمراء ( 1 ) - رضي السمّاك

2021/09/09 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رضي_السمّاك في التاسع عشر من شهر آب / أغسطس الماضي مرت الذكرى الثلاثون على محاولة الأنقلاب العسكري على آخر رئيس للأتحاد السوفييتي،ميخائيل جورباتشوف، في 1991، ومع أن تفكيك الدولة السوفييتية جرى التصديق عليه رسمياً في أواخر ديسمبر من ذلك العام ، إلا أن هذا الحدث الجلل اُعتبر التاريخ الفعلي لانهيار الدولة السوفييتية في ضوء التداعيات التي رافقتها وأعقبتها وحيث بات أنهيارها الوشيك أمراً محتوماً في عين أي مراقب لل ......





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