2021/09/09 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت هيئة قناة السويس حركة الملاحة مؤقتا، بعد جنوح سفينة صب عملاقة في الكيلو 54 بالمجرى الملاحي للقناة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنوح سفينة يعرقل الملاحة في قناة السويس.. ونجاح محاولات التعويم ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنوح سفينة يعرقل الملاحة في قناة السويس.. ونجاح محاولات التعويم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).