2021/09/09 | 15:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم اليوم الخميس في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة مع اللجنة الاستشارية سبل تفعيل المشاريع الثقافية والفنية والآثارية في دوائر الوزارة كافةً.

وتضم اللجنة الاستشارية كلاً من : الدكتور علي حاكم، والدكتور فاخر محمد، ومحمود أبو العباس، وكاظم النصار، وصائب عبد الحميد، والخبير في صيانة الآثار سامي عبد الحسين، وعضو الهيأة محمد جاسم، كما حضر عبر الدائرة التلفزيونية (أون لاين) كل من الدكتور لؤي خزعل، والباحث أحمد ثامر.

وأكد السيد الوزير دعمه للمشاريع والأفكار والرؤى العملية التي قدمها أعضاء اللجنة الاستشارية المشكلة حديثاً، مشيراً إلى أنَّ هناك مشاريع تستحق الاهتمام مثل مشروع عاصمة الثقافة الإسلامية ، تسويق الأعمال الفنية، وقد جرى اتخاذ إجراءات لدعم وإنتاج أفلام سينمائية حققت حضوراً في المهرجانات العالمية.

وجرت خلال اللقاء مناقشة المشاريع المقدمة ومنها: تأسيس مركز للذاكرة العراقية في مجال الآثار والتراث، والتركيز على العلوم الاجتماعية في مجال الترجمة، وتسويق الأعمال الفنية العراقية، وإقامة معارض فنية نوعية دولية، واستثمار البيوت التراثية للمؤسسات الثقافية، وإنتاج أعمال سينمائية وتنظيم مهرجان باسم أيام بغداد السينمائية،ووضع خطة لأعمال الصيانة الآثارية.واتفق المجتمعون على مواصلة عقد الاجتماعات، واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ ما تم إقراره .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يبحث مع اللجنة الاستشارية في الوزارة سبل تفعيل المشاريع الثقافية والفنية والآثارية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يبحث مع اللجنة الاستشارية في الوزارة سبل تفعيل المشاريع الثقافية والفنية والآثارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).