2021/09/09 | 15:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصلت أول شحنة من النفط العراقي إلى الأردن، عبر الحدود المشتركة الكرامة – طرابيل، محملة بحوالي 40 ألف برميل، وفق صاحب الشركة التي أحيل عليها عطاء النقل، نائل الذيابات،.وقال الذيابات، اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد توقف لمدة عام… شحنات النفط العراقي تصل الأردن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد توقف لمدة عام… شحنات النفط العراقي تصل الأردن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد توقف لمدة عام… شحنات النفط العراقي تصل الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).