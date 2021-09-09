بعد تصريحاته الاخيرة.. التيار الصدري يرد بقسوة على المالكي ويحدد عدد مقاعده بالانتخابات

2021/09/09 | 16:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد التيار الصدري، الخميس، على تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عقب تصريحاته الأخيرة بشأن الانتخابات المقبلة، مؤكدا ان المالكي وصل الى "سن اليأس السياسي ولا نعتبره خصما لنا".

وقال عضو التيار عصام حسين لـ NRT عربية (9 ايلول 2021)، ان "نوري المالكي فقد نجوميته التي كان يتغنى بها، لم يعد (نجم شباك) ..



ومن الافضل له ان يتقاعد".

واضاف حسين انه "لايوجد لدينا اي نية للرد عليه، المالكي يريد ان يصبح ترند بتعليقاته ضد التيار"، لافتا الى ان الاخير "سيكتسح الساحة لان لعبة الدوائر المتعددة لعبتنا ونحن ضليعون بها منذ انتخابات 2010".

وتابع، "اغلبية مرشحي دولة القانون في هذه الانتخابات من المغمورين ولايستطيعون منافسة مرشحينا"، قائلا، "دولة القانون سوف يخسر ثلث مقاعده في هذه الانتخابات ولايستطيع الحصول الا على 18 مقعدا او اقل".

واشار الى انه "بحسب المعطيات التي لدينا نستطيع الحصول على 73 الى 83 مقعدا في الانتخابات القادمة بدون اي تحالف، حيث ان اكثر من 95 في المئة من جماهير التيار الصدري حدثوا بطاقاتهم الانتخابية بايومتريا".

واردف حسين ان "لدى التيار الصدري رؤية سياسية جديدة مغايرة تماما عن الرؤى السابقة..



وسوف نتحمل كامل المسؤولية عندما نحصل على قيادة البلد".

واختتم حسين حديثه قائلا: "رئيس الوزراء الصدري والتيار سيتحمل 83 في المئة من المسؤولية".

وقال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس الأربعاء، ان التيار ‏الصدري مرعوب من دولة القانون ‏وإن ائتلافه سيكون الفائز الأول في ‏اقتراع تشرين المرتقب.‏

ورد المالكي في لقاء متلفز تابعه ‏NRT‏ عربية، على ‏تصريحات سابقة للقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي حول توقعات ‏حصول ائتلاف المالكي على عدد محدود من المقاعد النيابية بالقول "إذا ‏كنا نحن كذلك، (لم أنتم مرعوبون منا)".

وأضاف المالكي أن "تقديرات الصدريين وحظوظهم انخفضت الى الربع، ‏‏"، مشيرا إلى أن "النتائج لن تأتي وفق حساباتهم‎".

وأكد المالكي وجود "تخوف داخل كل كتلة سياسية من خيار العزوف عن ‏المشاركة في الانتخابات المقبلة‎".

وأوضح أنه "لن تكون هناك كتلة تأخذ الاغلبية البرلمانية وتستطيع ‏تشكيل الحكومة بمفردها"، لافتا إلى أن "التحالفات هي الفيصل‎".

واردف قائلا "كل الاستطلاعات تفيد بأن المد الشعبي كله لصالح دولة ‏القانون، وسيكون الأول". ‏

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