المرور تتخذ عدداً من الإجراءات بشأن طريق سريع محمد القاسم

2021/09/09 | 16:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اتخاذ

عدداً من الإجراءات بشأن حوادث الدهس

المتكررة على طريق سريع محمد القاسم.

وبحسب وثيقة صادرة من المديرية، انه

"نظرا لكثرة حوادث الدهس المؤسفة وخصوصا

على الطرق السريعة ا

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