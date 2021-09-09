إحباط محاولة تهريب (13) حاوية مخالفة في ميناء أم قصر الشمالي

2021/09/09 | 16:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم

الخميس، ضبط وإحباط محاولة تهريب (13)

حاوية مخالفة في منفذ ميناء أم قصر

الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "أبطال منفذ ميناء أم قصر

الشمالي بم

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